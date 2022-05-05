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В рф заявили, что откроют коридоры для выхода мирных жителей с Мариупольского завода, – пишет France 24

В рф заявили, что откроют коридоры для выхода мирных жителей с Мариупольского завода, – пишет France 24

По заявлениям рф 5, 6 и 7 мая будут открыты гуманитарные коридоры со сталелитейного завода «Азовсталь» в Мариуполе, чтобы позволить гражданским лицам покинуть объект.

Военные заявили, что коридоры будут открыты с 8:00 до 18:00 по московскому времени каждый день. В этот период российские войска прекратят любую военную деятельность и отведут подразделения на безопасное расстояние.

Гражданским лицам, которые укрывались на заводе, будет разрешен выезд в россию или на подконтрольную Киеву территорию.

Як кажуть у нас в Україні – обіцянки-цяцянки.

Источник: https://t.me/truexanewsua/45272

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