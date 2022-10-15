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В Росії піп доніс у ФСБ на депутата, який поставив свічку за перемогу України

В Росії піп доніс у ФСБ на депутата, який поставив свічку за перемогу України

Затриманий каже, що сперечався із настоятелем храму в рамках сповіді.

В Іркутській області РФ священник “здав” Федеральній службі безпеки депутата через те, що той поставив у церкві свічку за Україну.

Про це повідомляє російський Телеграм-канал “Лента дна”.

За даними каналу, суперечка між настоялем храму та місцевим депутатом сталася через пост у соцмережі. Священник виклав публікацію на підтримку війни в Україні, яку розв’язала РФ. Місцевому депутату не сподобалося, що церква приймає чийсь бік.

Суперечка продовжилася у храмі. Спроби переконати священника не мали успіху. Депутат нібито сильно засмутився і заявив, що хоче побачити українську армію на Червоній площі, поставив свічку за її перемогу та вийшов.

Після розмови священник відразу звернувся до ФСБ та “здав” депутата. Щоправда, затриманий стверджує, що сперечався з отцем в рамках таїнства сповіді. Отже, останній не мав права розголошувати зміст розмови.

Джерело: cripo.com.ua

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