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В росії закликали писати доноси на слухачів української музики
Російська актриса та телеведуча Марія Шукшина закликала громадян писати доноси на тих, хто слухає пісні українських виконавців.
Про це повідомляє Кореспондент з посиланням на російське ЗМІ.
Зазначається, що ця ініціатива з’явилася після того, як «небайдужі росіяни» поскаржилися на те, що на теплоходах, що курсують по Москві-ріці, голосно слухали пісні Вєрки Сердючки та Софії Ротару.
Шукшина подякувала їм за пильність і назвала цей випадок неабияким, оскільки зараз іде «війна культурних кодів». Тим самим вона запропонувала звертатися до федеральної служби безпеки.
Джерело: sprotyv.info
Темы: пропаганда, росія