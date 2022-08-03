В росії закликали писати доноси на слухачів української музики

Російська актриса та телеведуча Марія Шукшина закликала громадян писати доноси на тих, хто слухає пісні українських виконавців.

Про це повідомляє Кореспондент з посиланням на російське ЗМІ.

Зазначається, що ця ініціатива з’явилася після того, як «небайдужі росіяни» поскаржилися на те, що на теплоходах, що курсують по Москві-ріці, голосно слухали пісні Вєрки Сердючки та Софії Ротару.

Шукшина подякувала їм за пильність і назвала цей випадок неабияким, оскільки зараз іде «війна культурних кодів». Тим самим вона запропонувала звертатися до федеральної служби безпеки.

Джерело: sprotyv.info

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