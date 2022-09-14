В росії запропонували пілотам самостійно ремонтувати літаки

У мінпромторгу рф вважають, що пілоти повинні вміти не лише керувати літаками, а й ремонтувати їх. З пропозицією переглянути підхід до підготовки льотчиків виступив заступник голови відомства Олег Бочаров на Східному економічному форумі.

«Разом з Мінтрансом ми пілотів маємо готувати та сертифікувати як універсальних бійців: вони одночасно мають бути і пілотами, і техніками літаків. І техніка має передбачати в експлуатації можливість польового ремонту», — сказав він, пише The Moscow Times.

За словами Бочарова, перш за все, йдеться про пілотів регіональної авіації. Для неї пропонується створити «принципово нову систему підтримки льотної придатності».

Наразі мінпромторг працює над виведенням на ринок літака малої авіації «Байкал», створення якого в базовій конфігурації планують завершити у 2023 році.

Одночасно відомство запустило низку робіт, які дозволять удосконалювати літаки безпосередньо в експлуатації, фактично створюючи з них конструктор. Бочаров пояснив, що в такий спосіб авіакомпанії разом із пілотами зможуть швидко модернізувати літак під рейс — «трансформувати його під вантажну, вантажно-пасажирську чи пасажирську конфігурацію».

«Фактично на новому рівні ми заходимо в ту саму стару добру радянську систему, коли в СРСР експлуатувалося понад 4500 повітряних суден. Це дуже серйозний виклик – не менш серйозний, ніж програма МС-21 та Superjet», — сказав він.

Віце-президент Профспілки льотного складу росії, чинний пілот Олег Приходько вважає, що таку пропозицію неможливо реалізувати на практиці, оскільки льотчики та техніки — це дві абсолютно різні професії.

За його словами, зараз пілотів іноді допускають до огляду літака та якихось простих робіт, але лише після консультації з інженерами. «Повноцінне техобслуговування потребує окремої освіти. Тож ця пропозиція мінпромторгу нереальна», — наголосив Приходько.

Також російські авіакомпанії порекомендували своїм пілотам поменше використовувати гальма при посадці та рулюванні, щоб зберегти ресурс західних лайнерів, запчастини до яких не постачаються через санкції.

Джерело: sprotyv.info

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