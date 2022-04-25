В російському Брянську прогриміли потужні вибухи, після чого розпочалися пожежі

Очевидці пишуть, що горять два резервуари з паливом на Московському проспекті та нафтопереробному заводі за адресою Сніжецький вал. Також повідомляється, що горить військова частина поруч.

Похоже, что Россия утомила всех. Даже Бога, который начал выжигать эту нечисть. Поэтому там горят все и вся. Например, в Брянске, который на границе с Украиной, огнём охвачена нефтебаза «Дружба» — местные жители говорят, что перед этим было два громких взрыва.

А второй пожар, предположительно, на складе воинской части куда только завезли боеприпасы.

Уверен, что это опять окурки. Окурки в России - это прямо таки уже национальная проблема.

Как пишут в российских пабликах, второй объект, который загорелся сегодня ночью в Брянске – это 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

Информация пока не подтверждена официально. Ранее утверждалось, что пожар случился на двух нефтебазах.

По материалам: telegram

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