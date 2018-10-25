В России из-за наводнения обрушился мост: прервано автомобильное сообщение с Сочи

Из-за наводнения в Сочи обрушился мост через реку Макопсе на федеральной трассе А-147.

Обрушение моста прервало автомобильное сообщение с городом.

Об этом со ссылкой на дорожное управление передают РИА Новости.

"Разрушен 20-метровый участок федеральной трассы. Данный размыв привел к чрезвычайной ситуации - прекращению автомобильного сообщения. Это обусловлено фактической безальтернативностью проезда на данном участке в границах населенного пункта Макопсе", - заявили в ведомстве.

При этом отмечается, что из-за повышения уровня воды в реке начать ремонтные работы пока невозможно.





Агентство Телевидения Новости