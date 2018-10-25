Сегодня 14:09
Просмотров: 240
В России из-за наводнения обрушился мост: прервано автомобильное сообщение с Сочи
Из-за наводнения в Сочи обрушился мост через реку Макопсе на федеральной трассе А-147.
Обрушение моста прервало автомобильное сообщение с городом.
Об этом со ссылкой на дорожное управление передают РИА Новости.
"Разрушен 20-метровый участок федеральной трассы. Данный размыв привел к чрезвычайной ситуации - прекращению автомобильного сообщения. Это обусловлено фактической безальтернативностью проезда на данном участке в границах населенного пункта Макопсе", - заявили в ведомстве.
При этом отмечается, что из-за повышения уровня воды в реке начать ремонтные работы пока невозможно.
Темы: наводнение
Загрузка...