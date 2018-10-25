Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:09
Просмотров: 240

В России из-за наводнения обрушился мост: прервано автомобильное сообщение с Сочи

В России из-за наводнения обрушился мост: прервано автомобильное сообщение с Сочи

Из-за наводнения в Сочи обрушился мост через реку Макопсе на федеральной трассе А-147.

Обрушение моста прервало автомобильное сообщение с городом.

Об этом со ссылкой на дорожное управление передают РИА Новости.

"Разрушен 20-метровый участок федеральной трассы. Данный размыв привел к чрезвычайной ситуации - прекращению автомобильного сообщения. Это обусловлено фактической безальтернативностью проезда на данном участке в границах населенного пункта Макопсе", - заявили в ведомстве.

При этом отмечается, что из-за повышения уровня воды в реке начать ремонтные работы пока невозможно.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Индии в результате мощного наводнения погибли более 300 человек
18.08.2018 10:26    216
Разгул стихии: какие города мира в 2018 году оказались под водой
16.08.2018 17:17    206
В Таиланде из затопленной пещеры достали уже 6 человек
09.07.2018 10:27    305
Наводнение в Японии: погибли 90 человек, еще 58 числятся пропавшими без вести
09.07.2018 09:59    308
В результате наводнений в Японии погибли 70 человек, несколько десятков пропали без вести
08.07.2018 14:00    306
ЧП в США: город Эллиотт «смыло» наводнением
01.06.2018 12:19    455
Тренировочная база "Металлиста" спасена от затопления
06.04.2018 15:45    413
Выход есть всегда: как грузовик спасался от наводнения (видео)
05.04.2018 16:53    468
Пострадавшим от паводка под Харьковом обещают возместить ущерб
03.04.2018 14:23    453
В Харькове угроза наводнения и паводка. Советы спасателей в случае возникновения ЧП
26.03.2018 12:07    874
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 