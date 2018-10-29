В России лев напал на трехлетнюю девочку в цирке (видео)

Обнародовано видео нападения львицы на трехлетнюю девочку в цирке-шапито в Краснодарском крае России.

Инцидент произошел в селе Успенское возле города Армавир.

Во время представления с дикими животными львица набросилась на трехлетнюю девочку, сидевшую в первом ряду. Ребенка доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

"Девочка отвернулась спиной к львице, после чего она ее ухватила за руку и перенесла на сцену. Кстати, перевела она ее туда через ненадежную сетку, которая была очень плохо укреплена. После этого она взяла ее голову в пасть", - сообщили очевидцы.

В свою очередь, в комментарии к видео сообщается: "Львица набросилась на ребенка, сломав хлипкое ограждение арены, и укусила за голову. Девочку срочно отвезли в местную больницу. Опасности для ее жизни нет, но на лице останется шрам."

Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное, ее жизни ничего не угрожает. Инцидент произошел из-за того, что мать позволила ребенку подойти к сетке и махать флажком.

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