В России мощнейший пожар охватил девятиэтажный дом

В российской Тюмени произошел сильный пожар в многоквартирном девятиэтажном доме.

Как передает "РИА Новости", инцидент случился на улице Олимпийская.

Произошло возгорание утеплителя с первого по седьмой этаж с распространением на кровлю здания. Площадь возгорания составляет 700 квадратных метров.

Из здания было эвакуировано более 130 человек. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадал один человек, его отправили в больницу.

К месту происшествия направились пожарно-спасательные подразделения и другие экстренные службы.

В ликвидации пожара участвуют более 80 человек и 30 единиц техники.

Для жильцов дома подготовили пункт временного размещения вместимостью 180 человек.





Агентство Телевидения Новости