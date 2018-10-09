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В России мост обрушился на поезд

В России мост обрушился на поезд

В городе Свободный Амурской области РФ мост обрушился на главный путь Транссибирской железнодорожной магистрали.

Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по региону.

Два пролета виадука упали на железнодорожное полотно.

По предварительной информации, инцидент произошел, когда по мосту проезжал грузовой автомобиль, водителя которого доставили в больницу.

Под виадуком стоял грузовой поезд. Власти города приняли решение демонтировать частично обрушившийся мост.

"Было принято решение о демонтаже конструкции", - сказали ТАСС в мэрии.


Агентство Телевидения Новости

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