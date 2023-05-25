В россии на ЕГЭ-2023 будут карты без захваченных территорий Украины — портал Daily Storm

В демоверсии экзамена по географии, который пройдет 26 мая, россия на картах представлена в границах до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

На карте рф Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей нет, на карте мира регионы обозначены украинскими. Крым на обеих картах "российский".

Но для успешной сдачи школьники "должны знать и понимать информацию об административно-территориальном устройстве рф".

**Ранее в рф "реформировали" экзамен по истории, включив в него вопросы, касающиеся так называемой "СВО".

Джерело: https://t.me/znua_live/94478

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