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В россии на ЕГЭ-2023 будут карты без захваченных территорий Украины — портал Daily Storm
В демоверсии экзамена по географии, который пройдет 26 мая, россия на картах представлена в границах до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
На карте рф Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей нет, на карте мира регионы обозначены украинскими. Крым на обеих картах "российский".
Но для успешной сдачи школьники "должны знать и понимать информацию об административно-территориальном устройстве рф".
**Ранее в рф "реформировали" экзамен по истории, включив в него вопросы, касающиеся так называемой "СВО".
Джерело: https://t.me/znua_live/94478
Темы: війна, пропаганда, росія, україна