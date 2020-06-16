В России начинают отменять «парады Победы»: уже «сдались» три региона

Из-за риска дальнейшего распространения коронавируса в российских городах Пенза, Челябинск и Якутск местные власти уже отменили парады в честь 75-й годовщины победы, которые и так были перенесены с 9 мая на 24 июня. Впрочем, Челябинская и Якутская области, кажется, полностью отказались от «торжественного построения войск и техники», а вот власти Пензенского края сообщили о переносе парада на более поздний срок, информируют росСМИ.

Вместо парада в республике Саха, где зафиксировано 3 122 случая заболевания, 24 июня состоится торжественное открытие памятника «якутскому снайперу».

В Челябинской области официально зарегистрировано 4,8 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли 82 человека. За последние сутки выявлено 169 новых случаев заражения.

В Пензенской области режим повышенной готовности действует до 21 июня. Всего в области подтверждено 3 729 случаев коронавируса, умер 31 человек.

В других городах России, включая Москву, где уже зафиксировано 207 264 случая заражения коронавирусом COVID-19 (+1 359 за сутки) и зафиксировано 3 334 летальных случая, проведение парадов пока остается в силе.

Напомним, как сообщала группа ИС, пока глава Кремля Владимир Путин готовится к параду победы, Россия вымирает от коронавируса. Тем временем, в разгар пандемии COVID-19, в «ЛДНР» тоже готовятся к «путинскому» параду.

Источник: sprotyv.info

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