В России намекнули, что Москве надоели израильские удары по иранцам в Сирии

Российские средства ПВО замечены на аэродроме в пригороде сирийского города Дейр-эз-Зора. Как отмечает издание Avia.pro, этот аэродром активно используется дислоцированными в Сирии иранскими воинскими подразделениями.

По мнению российского издания, речь идет о радаре «Каста-2Е2», предназначенном для обнаружения малогабаритных целей и летательных аппаратов с малой радиолокационной заметностью.

«Согласно официальным данным, на вооружении Сирии и Ирана нет радиолокационных станций «Каста-2Е2″, что свидетельствует о том, что они, по всей видимости, являются российскими», пишет издание.

«Развертывание радаров свидетельствует о том, что Россия намерена контролировать перемещение самолетов и беспилотников как у границ Сирии, так и в воздушном пространстве самой арабской республики», цитирует Avia.pro анонимного эксперта.

Ранее сирийские и иранские СМИ не раз приписывали Израилю атаки на объекты, расположенные рядом с Дейр-эз-Зора.

Источник: nigroll.com

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