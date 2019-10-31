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В России обнаружили «Царь-асфальт»

В России обнаружили «Царь-асфальт»

В России работники дорожной службы уложили асфальт толщиной в полметра и с крутым откосом. Об этом сообщает Ura.ru.

Причины, по которым рабочие проявили такое рвение, не понятны. Вероятно, авторы ролика засняли дорогу, готовую только наполовину. Также высказывается предположение, что в 10-километровый отрезок трассы решили вложить весь асфальт, который должен был быть уложен на значительно большем участке.

Также неизвестно точное месторасположение стройки.

Пользователи соцсетей прозвали инновацию «Царь-асфальт», по аналогии с гигантскими Царь-пушкой и Царь-колоколом.

В 2018 году администрация Ржевского района Тверской области за 80 тысяч рублей разрешила местному охотничьему хозяйству разрушить асфальтовую дорогу до деревни Медведево, чтобы использовать полученные щебень и асфальтовую крошку в своих целях. В итоге на самосвалах вывезли 600 метров двухполосной дороги.

Источник: lenta.ru

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