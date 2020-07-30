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В России обнаружили расчлененное тело украинского рэпера, в убийстве подозревают его жену

В России обнаружили расчлененное тело украинского рэпера, в убийстве подозревают его жену

В центре Петербурга обнаружили расчлененное тело известного украинского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта. В убийстве подозревают жену музыканта.

В Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте обнаружили останки тела украинского гражданина 1989 года рождения Александра Юшко, более известного под псевдонимом Энди Картрайта.

О смерти музыканта сообщают российские СМИ.

Расчлененное тело 31-летнего мужчины, якобы, скончавшегося от передозировки наркотиками, нашли в его квартире. В преступлении подозревают супругу рэпера.

О трупе стало известно от адвоката жены погибшего. Якобы супруга решила его расчленить, разложить по пяти пакетам и спрятать останки. Последнее ей сделать не удалось. Как объяснила девушка, на такой поступок она пошла, чтобы скрыть смерть от фанатов и не очернять память мужа. 

На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. Ведется следствие и устанавливаются обстоятельства трагедии.

Энди Картрайт родился в городе Нежин Черниговской области. Известный музыкант в России и Украине. Начинал читать рэп в своем окружении. Массовую популярность приобрел после участия в известном рэп-баттле Versus. В своем творчестве использовал мистические темы.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: смерть

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