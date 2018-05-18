В России обвалился мост Интернациональной дружбы

Теперь поселок Куанда оказался практически отрезанным от внешнего мира, осталось только железнодорожное сообщение. Опоры моста в российской глубинке рухнули за пару дней до торжественного открытия Крымского моста.

В России на границе Забайкальского края и Бурятии обвалились опоры полукилометрового моста Интернациональной дружбы. Об этом в четверг, 17 мая, сообщает Газета.ру.

Отмечается, что мост стоял на реке Витим, который соединял поселок Куанда и Большую землю.

По данным издания, мост был признан аварийным еще в июле 2016 года, власти запретили его эксплуатацию, однако люди продолжали пользоваться единственным автомобильным сообщением.

Местные жители опубликовали видео, на котором видно разрушение моста во время ледохода.

"Нет моста Витимского, все. Вот и последняя упала. Остались мы на острове", - говорит автор записи.

После обрушения опор моста в районе ввели режим ЧС, так как поселок оказалось оторванным от другого берега: местные власти запретили ездить по мосту любому транспорта и даже ходить пешком. Для этого на обеих его сторонах установлены посты.

"Это катастрофа для поседка Куанда, которое было связано автомобильным сообщением с основной территорией района. Через мост в село возили топливо, продукты, в том числе для школы-интерната, сейчас поселок отрезан по обе стороны, осталось только железнодорожное сообщение", - заявил глава Каларского района Павел Романов.

В свою очередь в ГУ МЧС Забайкальского края заверили, что помогут местным жителям. Доставка продуктов и топлива будет организована железнодорожным сообщением.

Как пояснили эксперты, серьезная реконструкция моста может быть проведена только зимой.

Источник: korrespondent.net

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