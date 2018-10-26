В России под фурой обвалился автомобильный мост: есть жертвы (видео)

В российском Приморье под тяжелым грузовиком рухнул автомобильный мост, который расположен возле села Осиновка.

Между фурой и плитами моста оказался зажат легковой автомобиль.

Об этом сообщает "ТАСС".

Источники сообщают разную информацию о погибших. Их может быть от одного до четырех.

На месте ЧП образовывается пробка.

Легковой автомобиль, который прижало фурой при обрушении моста, сплющен.

"Машина придавлена фурой и плитами, машина сплющена. Доступа к ней нет, пока не уберем фуру. На месте сотрудники МЧС, глава администрации района, поселения", - сказали в диспетчерской службе.

Агентство Телевидения Новости