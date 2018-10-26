Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:52
Просмотров: 115

В России под фурой обвалился автомобильный мост: есть жертвы (видео)

В России под фурой обвалился автомобильный мост: есть жертвы (видео)

В российском Приморье под тяжелым грузовиком рухнул автомобильный мост, который расположен возле села Осиновка. 

Между фурой и плитами моста оказался зажат легковой автомобиль.

Об этом сообщает "ТАСС".

Источники сообщают разную информацию о погибших. Их может быть от одного до четырех.

На месте ЧП образовывается пробка.

Легковой автомобиль, который прижало фурой при обрушении моста, сплющен.

"Машина придавлена фурой и плитами, машина сплющена. Доступа к ней нет, пока не уберем фуру. На месте сотрудники МЧС, глава администрации района, поселения", - сказали в диспетчерской службе.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

ДТП на Мерефянском Шоссе: грузовик выехал на "встречку", врезался в легковушку и столб
Сегодня 11:15    83
На трассе в Полтавской области харьковчанин насмерть сбил женщину-пешехода
Сегодня 11:10    64
Плохое самочувствие Зайцевой и дополнительные экспертизы: состоялось очередное заседание по делу о ДТП на Сумской
25.10.2018 18:42    227
Никаких противопоказаний для пребывания Зайцевой в условиях СИЗО нет - ХОГА
25.10.2018 18:11    189
Комиссия облздрава осмотрела условия содержания Зайцевой
25.10.2018 17:37    201
В Полтавской области столкнулись грузовик и легковушка: погибли 2 жителя Харьковщины
25.10.2018 15:41    173
ДТП на Новых Домах: Chevrolet и Hyundai не поделили перекресток
25.10.2018 10:27    172
ДТП на Сумской: суд назначил дополнительные экспертизы
24.10.2018 20:49    251
Медики в СИЗО озвучили диагноз Зайцевой - адвокат
24.10.2018 20:38    533
Прокуратура уточнила обвинительный акт в деле о ДТП на Сумской
24.10.2018 19:28    298
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 