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В россии погиб уже пятый связанный с Газпромом топ-менеджер

В россии погиб уже пятый связанный с Газпромом топ-менеджер

В этом году скончались уже пять топ-менеджеров, связанных с главными газовыми компаниями — «Газпромом» и «Новатэком». Во всех случаях следователи видят признаки самоубийств.

Об этом сообщает Телеграм-канал Finanz.

Тело 61-летнего Воронова обнаружили на территории его участка в коттеджном поселке Морские террасы у Финского залива. Мужчина лежал в бассейне с простреленной головой, а рядом правоохранители нашли травматический пистолет Grand Power.

Юрий Воронов — гендиректор транспортной компании «Астра Шиппинг», которая работала на арктических подрядах «Газпрома». Он отправился в Ленобласть еще 1 июля, а перед отъездом у него произошел конфликт с деловыми партнерами из-за потери денег.

Ранее в Ленобласти нашли тело Леонида Шульмана, главы транспортной службы «Газпром инвест», а затем — Александра Тюлякова, работавшего в «Газпроме» замгендиректора Единого расчетного центра. Трупы руководителей обнаружили в одном и том же поселке под Петербургом — Ленинский.

В апреле в столичной квартире нашли тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента «Газпромбанка», а также его жены и дочери. Чуть позднее в Испании обнаружили мертвыми бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосеню, его супругу и дочь.

Источник: sprotyv.info

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Темы: газ, россия

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