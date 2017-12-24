Русский ихтамнет даже простым гвоздем может заработать, вернувшись на родину, немало денег!

Те российские ихтамнеты и добросранцы, которые воевали за руцкий мир на Донбассе, чтобы доказать всему миру, что русские своих не бросают, по возвращению на Россию оказались кинутыми по самые не отстреленные в Украине помидоры.

Теперь те наемники и убийцы, которым не удалось толком разжиться награбленным в Украине, столкнулись с проблемой в России. Ипотеку им никто не отменил, российское государство их послало на… сирию или просто нах, а соседи смотрят на них как на дебилов. Вот и приходится наемникам добывать себе деньги на опохмелку, разрабатывая с нуля новый бизнес.

Суть бизнеса проста, на крутые и не очень тачки соседей по дому или по району клеятся листовки, в которых предлагается заплатить новоиспеченному ветерану Донбасса деньги, так как он, ветеран, не щадил живота своего, защищая русский мир. А если не заплатишь, то на твоем авто нацарапают герб Украины. И это пока еще самое безобидное, что грозятся сделать голодные и злые российские наемники, террористы и убийцы.

В связи с этим, предлагаю расширить социальную базу для нового бизнеса и заняться им не только кинутым наемникам, приехавшим с Донбасса, но и вообще, всем кинутым россиянам.

Россиянин!!! Ты устал от невыполненных обещаний российских властей, от постоянного безденежья, от невозможности опохмелиться? Подними с нуля миллион! Заяви, что ты русский наемник, что воевал на Донбассе и пригрози поцарапать гвоздем машину! Твое благосостояние в твоих руках!

Кстати, обманутым российскими властями ветеранам ВОВ тоже предлагаю присоединиться к новому народному промыслу, только нужно пригрозить выцарапать на машине не герб Украины, а герб нацисткой Германии.

Источник: buggybugler.info

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