В россии продолжаются странные смерти топ менеджеров государственных компаний

В среду, 28 сентября, директор «дочки» российских железных дорог (РЖД) застрелился на балконе своей московской квартиры.

Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что директор по коммуникациям одной из дочерних фирм РЖД ООО «Цифровая логистика» Павел Пчельников покончил с собой на балконе своей квартиры на Коломенской набережной в среду утром.

Пчельникову было 52 года. Причина самоубийства неизвестна.

Это уже седьмое самоубийство российского топ-менеджера с начала 2022 года.

#РФ #самоубийство

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