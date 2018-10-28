В России в ДТП заживо сгорели пассажиры маршрутки

В Санкт-Петербурге вечером, 27 октября, произошло ДТП, в результате которого погибли восемь человек.

Об этом информирует региональное управление МВД РФ.

Сообщается, что столкновение произошло на Западном скоростном диаметре в Курортном районе города.

Грузовик после столкновения с другим автомобилем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой, которая загорелась.

Все восемь человек, находившиеся в маршрутке, погибли.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей.





Агентство Телевидения Новости