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В России в ДТП заживо сгорели пассажиры маршрутки

В России в ДТП заживо сгорели пассажиры маршрутки

В Санкт-Петербурге вечером, 27 октября, произошло ДТП, в результате которого погибли восемь человек.

Об этом информирует региональное управление МВД РФ.

Сообщается, что столкновение произошло на Западном скоростном диаметре в Курортном районе города.

Грузовик после столкновения с другим автомобилем вылетел на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой, которая загорелась.

Все восемь человек, находившиеся в маршрутке, погибли.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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