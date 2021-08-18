В России во время испытаний разбился новый военный самолет Ил-112В: экипаж погиб (ВИДЕО)
В результате авиакатастрофы погибли три человека
В Московской области России опытный военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел аварию.
Об этом РБК сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в "Ростех".
"Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Подробности происшествия уточняются", — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для выяснения причин аварии будет создана комиссия.
Предварительная причина катастрофы — пожар в двигателе.
Согласно видеозаписи, сделанной очевидцем аварии, во время полета у воздушного судна загорелся один из двигателей. Пилот, судя по кадрам, начал заходить на посадку, однако самолет развернуло на 90 градусов, после чего он упал в лесной массив.
При этом в ОАК уточнили, что самолетом управлял Герой России Николай Куимов, в состав экипажа также входили летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.
"Судьба экипажа на данный момент неизвестна. Идут спасательные работы", — доложили в авиастроительной корпорации.
По предварительным данным, все три человека погибли.
В "Ростехе" также сообщили, что госкорпорация создаст внутреннюю комиссию с привлечением специалистов авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолета Ил-112В, который разбился в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке.
Известно, этот самолет опытный и находился в стадии испытаний.
Ил-112В — российский легкий транспортный самолет нового поколения, производимый на Воронежском авиационном заводе. Предназначен для замены самолетов Ан-24 и Ан-26. Планируется, что будут выпускаться модификации для военно-транспортной и коммерческой авиации.
Воздушное судно представляет собой двухдвигательный турбовинтовой моноплан с высоко расположенным прямым крылом. Для противодействия поражению ракетами и радарными головками самонаведения военно-транспортная модификация будет оснащаться бортовым комплексом обороны, разработанным на основе комплексов индивидуальной защиты авиации "Витебск" и "Президент-С" производства АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).
Источник: delo.ua