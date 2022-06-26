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В России выкинули на помойку библиотеку, подаренную России королем Фахдом
В России выкинули на помойку библиотеку, подаренную России королем Фахдом в честь возобновления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией.
И прошло бы незамеченным, если бы сотрудники саудовского посольства не обратили бы внимание на валяющиеся на земле арабские книги.
Говорят, что в саудовских верхах этой новостью весьма шокированы
Источник: https://t.me/shipilovnews/734
Темы: россия