В России выкинули на помойку библиотеку, подаренную России королем Фахдом в честь возобновления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией.

И прошло бы незамеченным, если бы сотрудники саудовского посольства не обратили бы внимание на валяющиеся на земле арабские книги.

Говорят, что в саудовских верхах этой новостью весьма шокированы

Источник: https://t.me/shipilovnews/734

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