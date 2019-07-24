В России задержали украинский корабль

В порту Кубани задержали судно из Мариуполя. В составе экипажа корабля 14 граждан Украины.

На борту задержанного в порту Ейска на Кубани судна находились 14 граждан Украины.

Троих из них 23 июля отправили домой, сообщила ТАСС в среду, 24 июля, инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - сказала Ананьина, отметив, что троих из них отправили домой 23 июля.

По ее словам, вопрос отправки домой остальных членов экипажа решается.

Отметим, судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО Донбасстранзитсервис), однако на борту размещен список сотрудников и других фирм.

Организация зарегистрирована в Украине, расположена в Мариуполе. Компания является индивидуальным членом Международной федерации экспедиторских ассоциаций c 2001 года, сертифицирована Российским морским регистром судоходства, а лицензия Минтранса Украины выдана годом позже.

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