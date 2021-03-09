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В России загорелась скованная льдом река Обь (ВИДЕО)

В России загорелась скованная льдом река Обь (ВИДЕО)

"Смотрите, что творится на реке. Пламя прямо фонтаном бьет".

6 марта возле города Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, РФ) начался пожар прямо на скованной льдом реке Обь. Об этом сообщает федеральный Росприроднадзор.

В ведомстве предположили, что река начала гореть из-за аварии на подводном трубопроводе. Руководитель Росприроднадзора держит связь с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа, а на место инцидента направили инспекторов для выяснения причин происшествия и оценки его последствий для экологии.

Представитель компании "Сибуртюменьгаз" подтвердил изданию РБК версию, согласно которой пожар на скованной льдом реке начался из-за аварии на продуктопроводе.

"6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием", — сказал представитель "Сибуртюменьгаза".

В компании отметили, что от места инцидента до ближайшего населенного пункта более 40 км и рисков для людей и экологии якобы нет.

В сети также опубликовали видео, в котором один из очевидцев рассказал, что мужчина, ехавший по реке на снегоходе, получил из-за пожара ожоги лица. Портал "86.ru" со ссылкой на пользователей соцсетей сообщил, что его якобы госпитализировали.

Издание ТАСС рассказало, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

Источник: focus.ua

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