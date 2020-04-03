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В России заговорили об угрозе распада страны под волной коронавируса

В России заговорили об угрозе распада страны под волной коронавируса

Представители российских силовых структур под прикрытием СМИ все чаще озвучивают угрозу распада России под давлением коронавируса.

Интересные брожения сейчас замечены в среде, так называемых, российских медийных говорящих-голов “в погонах”. Дабы лучше была понятна суть такой маркировки, поясню - российские пропагандисты друг от друга отличаются лишь степенью аффилиации, либо прямой принадлежности к той или иной силовой структуре.

И именно эти персонажи сейчас начинают вещать очень интересные нарративы, в контексте эпидемии коронавируса в России, а так же самоизоляции, уже не только граждан, но и целых населенных пунктов, областей и субъектов.

Например, сейчас такой персонаж как главный редактор Федерального еженедельника “Российские вести” Дмитрий Ермолаев, хорошо известный в первую очередь на плацдарме стран Балтии и Польши, сейчас сокрушается проблемой рушащегося единого пространства России и её фрагментации на фоне коронавируса. Причём Ермолаев напрямую проводит параллели с 1990-1991 годами в СССР, когда центр практически полностью потерял контроль над регионами.

Для начала, немного подробностей, для тех, кто не в курсе, кто же такой этот Дмитрий Ермолаев.

Данный персонаж является кадровиком СВР, работающим по странам Балтии и Польше. В сферу его задач входит культивация нацистских нарративов, в отношении данных стран и отработка русофобских, националистических сценариев.

В частности, именно Ермолаев долгое время был куратором поляка Томаша Моцейчука, созданные под которого неонацистские организации осуществляли погромы ромов в Украине. Кстати, когда был проведен слив информации по квартирам кадровых сотрудников СВР, в их числе, в многоэтажке по улице Академика Анохина, оказалась жилплощадь такого себе сопредседателя Евразийского народного фронта (ЕНФ) и “Антибандеровского движения” Дмитрия Ермолаева, отец которого, ни много ни мало, а генерал СВР в отставке!

Но, что же до нынешней ситуации, то тут следует понимать, что раз говорящая голова СВР уровня прямой аффилиации говорит об опасности повторения 1990-1991-х, значит, так оно и есть. Причем, довольно многие схожие с Ермолаевым персонажи сейчас поднимают тему раскола России, в связи с чрезмерными правами, предоставленными регионам центром и более – самовольно себе эти права забравшие.

Россия все больше проявляет черты феодального государства и на каждом земельном наделе, каждый местный олигарх, воспользовавшись ситуацией с эпидемией, уже создает свою народную республику. Понятно, почему в СВР бьют тревогу, ведь не коронованный царь, по сути, теряет контроль над своими наделами.

В России заговорили об угрозе распада страны под волной коронавируса

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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