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В россии заметили, что телезомби перестают доверять российскому тв

В россии заметили, что телезомби перестают доверять российскому тв

И это хороший сигнал для нас и плохой для Кремля. Видимо к многих картинка из тв больше не склеивается с реальной жизнью. Именно поэтому россияне, даже старшего возраста, пошли в соцсети. Например, в телеграм. И если об этом пишет издание, которое полностью под контролем Кремля, значит ситуация вышла из под контроля.

По данным группы GroupM в России снизился уровень доверия к телевидению : если 17 марта 33% респондентов называли именно телевидение источником информации, которому они доверяют больше, чем другим, то 27 апреля так считали уже только 23% опрошенных

Сильнее всего доверие к телевидению снизилось у россиян, которые живут за пределами крупных городов: 17 марта телевидение в качестве приоритетного СМИ выбирали 34% этих респондентов, а 27 апреля — 24%. У жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля выбирающих ТВ и в марте составляла 27%, а к концу апреля упала до 21%.

Источник: kommersant.ru

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