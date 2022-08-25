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В россии запретили СССР

В россии запретили СССР

Минюст рф внесло в список экстремистских организацию "Граждане СССР".

Об этом сообщает издание "Говорит Москва".

Члены "Граждан СССР" считают, что Советский союз до сих пор существует.

По их мнению, решение о прекращении существования СССР было нелегитимным, как и решение об образовании рф.

"Граждане СССР" продолжают использовать советские паспорта, отказываются подчиняться российским судам и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, налоги и штрафы. Они выступали с антироссийскими и антисемитскими заявлениями.

Постановлением российского минюста организация должна быть ликвидирована, а ее деятельность – запрещена в россии.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/1617

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Темы: росія

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