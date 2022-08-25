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В россии запретили СССР
Минюст рф внесло в список экстремистских организацию "Граждане СССР".
Об этом сообщает издание "Говорит Москва".
Члены "Граждан СССР" считают, что Советский союз до сих пор существует.
По их мнению, решение о прекращении существования СССР было нелегитимным, как и решение об образовании рф.
"Граждане СССР" продолжают использовать советские паспорта, отказываются подчиняться российским судам и оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, налоги и штрафы. Они выступали с антироссийскими и антисемитскими заявлениями.
Постановлением российского минюста организация должна быть ликвидирована, а ее деятельность – запрещена в россии.
Джерело: https://t.me/infosprotyv/1617
Темы: росія