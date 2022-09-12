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В российском генштабе нашли крайнего за поражение оккупантов на Харьковщине

В российском генштабе нашли крайнего за поражение оккупантов на Харьковщине

За поражение группировки войск России в Харьковской области командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Бердникова Романа Борисовича сняли с должности.

Об этом сообщает блогер, офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.

Генерал-лейтенант Бердников пробыл в должности всего 15 дней, с 26 августа 2022 года. Тем самым побил рекорд, установленный предыдущим командующим войсками Западного ВО генерал-лейтенантом Андреем Сычевым, который прокомандовал округом три недели.

Смерть врагам

#оккупанты #поражение

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2574

Новости портала «Весь Харьков»

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