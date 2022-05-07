В Россию вывезены тысячи единиц повреждённой в боях в Украине техники

Очень интересные выводы можно сделать, благодаря фиксации попыток российских оккупантов восстановить боеспособность подразделений посредством ремонта и восстановления поврежденной техники.

Так, оккупанты развернули пункты ремонта повреждённой в Украине российской техники в Курске, Клинцах, Милерово, Алексеевке, Северном, Валуйках, Пролетарском, Новосадовой, Бирючах, Тамаровке, Ольховатке, Россоши, а так же временно оккупирвонном Крыму в Джанкое, Гвардейском, Евпатории, Филатовке, Ермаково, Воинке.

К проведению работ привлекаются ремонтные бригады предприятий ОПК, а всего получено из зон боевых действия не менее 2700 единиц техники.

И вот, что самое интересное.

Согласно данным Генштаба ВСУ, за более чем 2 месяца войны было уничтожено, повреждено и затрофеено 7205 единиц российской техники.

Согласно задокументированным данным (фото и видео) российские войска в Украине потеряли 3 444 ед техники.

Я всегда отмечал, что такая разница обусловлена двумя моментами. Первый, значительная часть уничтоженной российской техники находится на временно оккупированных территориях и задокументировать её очень сложно или невозможно. Второй момент, значительную часть повреждённой техники ВС РФ эвакуируют в Россию и своевременное документирование её так же невозможно.

Появившиеся же сейчас данные расставляют все точки над "i". Ведь 3 444 единицы задокументированных потерь и 2 700 единиц техники вывезенные в Россию на ремонт это 6 144 ед техники. А разница в 1061 ед с данными Генштаба ВСУ – это та уничтоженная российская техника которая разбросана по временно оккупированным территориям Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Это к слову о том, что данные Генштаба ВСУ максимально соответствуют действительности, в то время как сообщения МО РФ больше напоминают приступы маразматиков.

Источник: site.ua

Автор: Александр Коваленко

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