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В Рубежном погибших хоронят во дворах, – глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
В Северодонецке оккупанты попадают в один и тот же дом уже в 5-й раз. Жителей там практически не осталось, так как дом частично разрушен.
Также вчера близ Новотошкивского, Нижнего, Попасного и Рубежного россияне попытались пойти на штурм. Но были вынуждены отойти на занятые позиции.
Всего в Луганской и Донбассе отбито семь атак врага. Украинские защитники уничтожили семь танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийских системы противника.
В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои.
Источник: telegram