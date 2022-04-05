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В Рубежном погибших хоронят во дворах, – глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

В Рубежном погибших хоронят во дворах, – глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

В Северодонецке оккупанты попадают в один и тот же дом уже в 5-й раз. Жителей там практически не осталось, так как дом частично разрушен.

Также вчера близ Новотошкивского, Нижнего, Попасного и Рубежного россияне попытались пойти на штурм. Но были вынуждены отойти на занятые позиции.

Всего в Луганской и Донбассе отбито семь атак врага. Украинские защитники уничтожили семь танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийских системы противника.

В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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