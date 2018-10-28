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В Румынии произошло землетрясение

В Румынии произошло землетрясение

В Румынии в ночь на 28 октября произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

Сообщается, что землетрясение магнитудой 5,8 ощущалось в основном в центральной части Румынии. Эпицентр находился на глубине 150 километров в румынских горах Вранча. 

Толчки ощущались даже в Бухаресте (в 150 километрах от эпицентра), а также в некоторых районах Украины, Молдовы и Болгарии. В частности, жители Одесской области в социальной сети Facebook отмечают, что около 3:40 по летнему времени ощущали подземные толчки.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Сейсмологи сообщают, что это самое мощное землетрясение в стране в 2018 году.


Агентство Телевидения Новости

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