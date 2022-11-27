В ЄС постачають деревину з білоруських підприємств, на яких використовують примусову працю

білорусь постачає в країни Європейського Союзу деревину з підприємств, де використовується примусова праця політичних в’язнів.

Про це йдеться в розслідуванні британської громадської організації Earthsight.

Європейські споживачі роками купують меблі та інші вироби, вироблені з білоруської деревини.

Закупівлі цієї сировини продовжилися, попри санкції проти білорусі, запроваджені після жорсткого придушення протестів 2020 року та початку повномасштабного вторгнення в Україну.

«У 2021 році білорусь стала другим за обсягом поставок джерелом деревини для шведської мережі IKEA після Польщі, стверджують автори розслідування. За їхніми даними, торік компанія використовувала 1,7 мільйона кубометрів білоруського лісу-кругляка», – йдеться в розслідуванні.

Зазначається, що виробництво деревини пов’язане з примусовою працею засуджених, зокрема політв’язнів, а частину сировини видобувають у лісах, що охороняються, країни під контролем Управління справами олександра лукашенка.

Джерело: sprotyv.info

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