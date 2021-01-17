В саду Шевченко прошла акция протеста

Сегодня в Харькове в саду им.Шевченко состоялась акция протеста.

Несколько десятков человек протестовали против действий охранников парка после заявления 23-летнего парня о том, что охрана его якобы избила, пишет "Суспільне".

Акция началась в 14:00.

Протестующие держали в руках плакаты "Нет произволу охранников", "Новый мэр - старые порядки". Среди них - представители организаций "Украинские Студенты за Свободу", "Демократическая топор", "ФРИ Харьков".

На акции присутствовал и сам потерпевший, который на днях заявил в полицию о том, что его избили во время прогулки в саду Шевченко.

Мероприятие продлилось около часа. Около 15:00 пртестующие стали раходиться.

В частном агентстве, которое охраняет сад Шевченко, уверяют, что не били парня, а его заявление называют провокацией.

Напомним, харьковчане жалуются на охранников в саду Шевченко уже не впервые. Как ранее сообщалось, в городском саду имени Шевченко летом 2020 года избили парня. Об этом первыми сообщили очевидцы в одном из харьковских пабликов. Они отметили, что все началось с того, что парень прошелся по краю фонтана.

Агентство Телевидения Новости