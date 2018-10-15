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В Саратове ученицы православной гимназии подрались из-за фотографий с бутылкой алкоголя

В Саратове ученицы православной гимназии подрались из-за фотографий с бутылкой алкоголя

В Саратове выяснили причину драки между двумя ученицами Русской православной классической гимназии имени Сергия Радонежского. В результате конфликта 13-летняя гимназистка сломала нос, а вторая, 14-летняя, получила закрытую черепно-мозговую травму.

По данным «СарИнформ», девочки подрались из-за фотографий знакомой. 14-летняя девушка сказала своей сверстнице, что у неё есть фотографии, где та изображена с бутылкой алкоголя. Она сказала об этом героине фотографии и пообещала обнародовать снимки. Девушка, не желая, чтобы её увидели в гимназии в неприглядном виде, пожаловалась другой своей подруге, а та решила за неё заступиться. Так 13-летняя восьмиклассница подралась с 14-летней.

Прокуратура и полиция начали проверку драки подростков.

Источник: breakingmad.me

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Темы: дети, россия

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