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В СБУ подтвердили, что Медведев объявлен в розыск
Помимо запасного президента, разыскиваются также:
● Министр обороны рф Шойгу.
● Начальник департамента информации и коммуникации Конашенков.
● Директор федеральной службы войск нацгвардии Золотов.
● Председатель госдумы Володин.
● Председатель совета федерации Матвиенко.
● Директор службы внешней разведки Нарышкин.
● Секретарь совета безопасности Патрушев.
● Представитель МИД рф Захарова и другие.
Это самый массовый розыск клоунов за всю историю Шапито
Джерело: https://t.me/truexanewsua/62456