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В СБУ подтвердили, что Медведев объявлен в розыск

В СБУ подтвердили, что Медведев объявлен в розыск

Помимо запасного президента, разыскиваются также:

● Министр обороны рф Шойгу.

● Начальник департамента информации и коммуникации Конашенков.

● Директор федеральной службы войск нацгвардии Золотов.

● Председатель госдумы Володин.

● Председатель совета федерации Матвиенко.

● Директор службы внешней разведки Нарышкин.

● Секретарь совета безопасности Патрушев.

● Представитель МИД рф Захарова и другие.

Это самый массовый розыск клоунов за всю историю Шапито

Джерело: https://t.me/truexanewsua/62456

Новости портала «Весь Харьков»

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