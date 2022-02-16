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В СБУ показали, как проходят контрдиверсионные учения на Харьковщине (ФОТО)

В СБУ показали, как проходят контрдиверсионные учения на Харьковщине (ФОТО)

Учения стартовали 15 февраля и продлятся до начала марта.

Учения проходят по всей области — с акцентом на приграничных районах. Во время мероприятий рассчитывают не только усовершенствовать взаимодействие силовых структур.

Тренируются силовики в условиях, максимально приближенных к реальным. Используют спецтехнику и вооружение.

Жителей Харьковщины попросили с пониманием отнестись к возможным неудобствам. На некоторых дорогах могут ограничивать движение. Также с собой необходимо в эти дни носить документы — силовики могут их проверить, равно как и провести осмотр автомобиля.

В СБУ попросили жителей Харьковской области также быть бдительными. Если вы заметили, что кто-то проявляет необоснованный интерес к военным или другим объектам, проводит видео- или фотосъемку, об этом просят сообщать по телефону (057) 700-16-61, на электронную почту usbu_khr@ssu.gov.ua или другим удобным способом.

В СБУ показали, как проходят контрдиверсионные учения на Харьковщине (ФОТО)

В СБУ показали, как проходят контрдиверсионные учения на Харьковщине (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: сбу, харьков

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