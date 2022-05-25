В сегодняшнем WSJ вышел текст посвященный деблокаде поставок зерна из Украины

Вот выдержки из него:

“...Просить русских о милосердии или сдержанности оказалось дурацкой затеей, что продемонстрировал нам президент Франции Эммануэль Макрон. Г-н путин не возражает против того, чтобы еще больше причинить еще больше боли Украине, и, вероятно, рассматривает глобальный продовольственный кризис как способ давление на НАТО и другие страны с целью принудить Украину к окончанию войны на его условиях.

... Если дипломатия не сработает, то, как полагает бывший генерал армии Джек Кин, может потребоваться международная операция по сопровождению продовольственных и других товаров под руководством США. Ее лучше всего спланировать и представить как гуманитарную миссию. Для нее необходимо сформировать международную коалицию военных кораблей для безопасного сопровождения торговых судов из Одессы и Черного моря. Это будет работать как коалиция для тх, кто хочет помочь, а не как проект под эгидой Альянса, что дало бы г-ну путину возможность заявлять, что это очередная провокация НАТО.

...Одним из практических препятствий являются переговоры с Турцией, которая контролирует доступ к Черному морю в соответствии с Конвенцией Монтро 1936 года. Турция не хочет сориться с россией, но она также будет находиться под значительным международным давлением разрешить такую миссию, в случае, если цены на продовольствие резко вырастут и это создаст большие проблемы по всему миру. Так что лучше, если переговоры начнутся уже сейчас и по-тихому.

...Некоторые критики заявят, что миссия сопровождения может быть слишком рискованной являясь морским аналогом «бесполетной зоны». Но по сути это разные вещи. Корабли сопровождения будут находиться в международных нейтральных водах. Они не будут противодействовать заходу в эти же воды российским судам, а лишь обеспечат безопасное прохождение торговых судов. Никакого военного вмешательства не потребуется, если россия не начнет первой”.

Источник: https://t.me/blacklampa/6189

Новости портала «Весь Харьков»