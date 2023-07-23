В селі Кучерівка після обстрілу горіли склади на площі 1000 кв. метрів

22 липня близько 15:00 ворог завдав масованого артилерійського удару по селу Кучерівка Петропавлівської громади Куп’янського району. Внаслідок обстрілів на території сільськогосподарського підприємства сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Загорілася складська будівля, де зберігались дрова та корма для худоби. Площа пожежі склала близько 1000 м².

До ліквідації пожежі були залучені 16 чоловік особового складу ДСНС та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки з підрозділів міста Куп’янська та селища Дворічна.

О 19:30 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости