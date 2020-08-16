В селе под Харьковом - несчастный случай: мужчина погиб в бункере с зерном
В поселке Кутузовка Харьковского района сегодня днем произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий агропредприятия.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Информация о данном происшествии поступила в полицию 16 августа в 14:50.
По данным полиции, 53-летний мужчина по собственной неосторожности упал с высоты в бункер с зерном и от полученных травм погиб на месте.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Информация зарегистрирована в Липецком отделении полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Следственные действия продолжаются.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.