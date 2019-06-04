Сегодня 11:30
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В Сети опубликовано видео момента столкновения маршрутки с грузовиком на проспекте Тракторостроителей
В Сетии появилась видеозапись с камер наблюдения, на которой зафиксирован момент столкновения маршрутного автобуса и грузовик на Салтовке.
Видео момента ДТП было опубликовано пользователями соцсетей на одном из каналов в YouTube.
Напомним, сегодня около 8:30 на проспекте Тракторостроителей на проезжей части столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута».
По уточненным данным полиции, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 8 пассажиров маршрутки.
Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+
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