В Сети появилось видео погрома партийного офиса в Харькове

В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлен погром офиса политической партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, инцидент произошел 27 июня около 3:40 на ул. Харьковская набережная. На место выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Охранник офиса сообщил, что услышал звук, но на улице никого не увидел.

С места происшествия изъяли вещественные доказательства. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: sq.com.ua

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