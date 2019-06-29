Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:20
Просмотров: 100

В Сети появилось видео погрома партийного офиса в Харькове

В Сети появилось видео погрома партийного офиса в Харькове

В Сети появилось видеозапись, на которой запечатлен погром офиса политической партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, инцидент произошел 27 июня около 3:40 на ул. Харьковская набережная. На место выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Охранник офиса сообщил, что услышал звук, но на улице никого не увидел.

С места происшествия изъяли вещественные доказательства. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Дети отобрали у живодера котят и щенков
Сегодня 07:27    42
Харків’яни відзначили День Конституції (ВІДЕО)
Сегодня 06:53    46
Волонтери відвідали військову частину 92 механізованої бригади Збройних сил України (ВІДЕО)
28.06.2019 09:52    112
Известный харьковский автоблогер грубо нарушил правила (видео)
28.06.2019 08:53    211
В Харькове пьяный увел чужого малыша прямо с детской площадки
28.06.2019 08:20    225
Третьокурсники Харківського університету Повітряних Сил виконали самостійні польоти на Л-39
28.06.2019 07:44    87
Медики не рекомендують купатися на шістьох пляжах Харківщини
28.06.2019 07:23    154
В Харькове разгромили офис политической партии: подробности (ФОТО)
28.06.2019 06:51    493
Закрытые улицы и объезды
28.06.2019 06:29    139
Арбітражний керівник продав своїй дружині майно підприємства у 40 разів нижче реальної вартості. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт
27.06.2019 08:48    123
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 