В Сети появилось видео пожара на Рымарской, в котором сгорели 5 автомобилей

Как сообщалось ранее, 12 октября около 17-этажного жилого дома на улице Рымарской, 25 горели пять припаркованных автомобилей.

Тогда в результате пожара пострадали автомобили Audi, Mercedes, Daewoo, Chevrolet и Volkswagen, которые стояли возле дома. Также кроме автомобилей, от пожара пострадал фасад дома, где они стояли, а также двери, балкон и окна.

В Сети на одном из каналов в You Tube появилось видео пожара, на кадрах которого видно, что пожар произошел в результате поджога автомобилей, однако окончательную причину возгорания авто установит следствие.

По данным полиции, сведения внесены в ЕРДР по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" УК Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства пожара.

Также выясняется сумма материального ущерба.





Агентство Телевидения Новости