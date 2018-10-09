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В Сети появилось видео вора, работающего возле "Дафи"

В Сети появилось видео вора, работающего возле Дафи

На парковке возле супермаркета "Дафи" в Харькове вор на корточках подобрался к машине, открыл дверь и вытащил сумку.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Когда вора заметили, он убежал, а затем - запрыгнул в машину.

Как оказалось, водитель машины отреагировал на крики и решил подыграть вору, предложив помощь. В итоге - отобрал у него сумку, - пишет пользователь.

Источник: sq.com.ua

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Темы: харьков

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