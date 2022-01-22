В сети выложили видео лобового столкновения легковушки и автобуса под Харьковом

В Сети появилось видео момента столкновения легкового автомобиля ЗАЗ "Таврия" и рейсового автобуса МAN сообщением "Беспаловка-Харьков".

Видео опубликовали в соцсетях.

Видеорегистратор запечатлел, как на автодороге "Мерефа-Лозова-Павлоград" возле села Тимченко Чугуевского района водитель "Таврии" летит по дороге прямо в лоб автобусу.

От удара автобус вылетел с дороги на обочину.

Легковушка получила значительные механические повреждения.

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, водитель автомобиля ЗАЗ выехал на встречную полосу движения, где и допустил столкновение с автобусом.

В момент ДТП в автобусе находились 25 пассажиров и водитель.

В результате аварии пострадали два человека: 41-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» и его пассажир 44 лет. С места происшествия их доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация о случившееся зарегистрирована в Едином реестре заявлений и уведомлений отдела полиции №2 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области. Все обстоятельства аварии выясняет полиция. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как выжить в ДТП с автобусом?

Принято считать, что самые безопасные места находятся в середине салона, что защищает при лобовом или заднем столкновении. В случае переворачивания автобуса безопаснее в сиденьях ближе к проходу. Еще одними удачными местами являются сиденье за водителем: в любой критической ситуации, при лобовом столкновении, водитель будет отводить свою сторону от удара.

Если автобус оснащен ремнями безопасности, то пренебрегать ими не стоит: ремни безопасности уменьшают вероятность гибели при лобовом столкновении в 2-3 раза.

Если становится понятно, что удар неотвратим, то, сидя в кресле, надо наклониться вперед, положить скрещенные руки на переднее кресло и прижать к рукам голову. Ноги надо вытянуть вперед, но не подсовывать их под переднее кресло - в таком случае велик риск их переломать.

Если до столкновения вы стояли, то при падении надо сгруппироваться и не пытаться уцепиться за поручень, кресло или что-то еще - это приводит к вывихам и переломам.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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