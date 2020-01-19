В сети высмеяли водителя Tesla, который припарковался на месте для инвалидов

Водитель известного во всем мире электрокара Tesla на одной из киевских парковок решил не заморачиваться с поиском свободного места и оставил свою машину на месте, которые предназначается для инвалидов. Стоит сказать, что парковка на таких местах для тех, кто не входит в категорию людей с ограниченными возможностями, строго запрещена.

Известно, что инцидент произошел возле метро на парковке торгового центра "Почайная". Об этом сообщается в публикации на странице "Герой парковки" в Facebook.

Администрация группы в социальной сети сразу же выдвинула свои предположения, почему такое могло произойти. Они пошутили, что вероятнее всего водитель перепутал значок места для людей с инвалидностью с розеткой и поэтому припарковал там свой элитный электрокар.

"Подскажите, а то плохо видно - там же розетка изображена? На паркоместе, занятом прекрасным электромобилем Tesla 100-D?", - отметили на странице.

Кроме того, администрация группы обратилась к правоохранительным органам, чтобы они провели разъяснительную беседу с охраной торгового центра. Ведь последние должны реагировать на такое грубое нарушение закона и пресекать любые возможности парковки на таких местах.

К сожалению, автомобилисты по всей Украине редко когда соблюдают правила парковки.

Источник: internetua.com

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