В Северодонецке священнослужитель передавал врагу сведения о дислокации украинских войск, – глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата стражи порядка проверили вчера, 26 апреля.

В телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой этот гражданин передавал сведения о численности, дислокации, вооружении военных Вооруженных сил Украины.

Источник: https://t.me/truexanewsua/43870

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