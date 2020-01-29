В Северодвинске скакнул радиационный фон: что происходит

В российском городе Северодвинске (Архангельская область, РФ) зафиксирован повышенный радиационный фон. Это место «прославилось» в августе 2019 года после загадочного взрыва в ходе ракетных испытаний.

Напоминаем, как сообщала группа ИС, взрыв реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа.

Авария могла случиться не из-за неудачных ракетных испытаний, в ходе попытки российских военных извлечь со дна Белого моря ракету, которая упала в воду в результате неудачного пуска.

сегодня в Северодвинске зафиксирован скачок радиации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Датчик сработал в „зеленой зоне“, то есть в пределах нормы — от 0,2 до 0,4 микрозивертов в час. Было зафиксировано 0,3 микрозиверта. Превышения фона как такового не было сильного», — пояснили в пресс-службе.

Позднейшие замеры превышения радиационного фона не показали. пишет российский сайт «Медуза». Администрация города настаивает, что срабатывание датчика оказалось ложным из-за технического сбоя.

Ранее группа «ИС» сообщала, что Госдеп США связал взрыв под Северодвинском в Архангельской области России с подъемом со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»