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В шести районах города частично нет воды: адреса отключений

В шести районах города частично нет воды: адреса отключений

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 73 (п. №3, стояк) до 20:00 20.01.21 г.

А также:

Киевский район:

ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк), ул. Труфанова, 14 (п. №3, стояк) до 20:00 20.01.21 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 67-а (п. №2) до 17:00 20.01.21 г.

Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 57-а (п. №2, стояк) до 20:00 20.01.21 г.

Основянский район:

ул. Богдана Хмельницкого, 23 (стояк) до 00:00 20.01.21 г.

Холодногорский район:

ул. Нижнегиевская (ч/с), ул. Кандаурова (ч/с) до 20:00 20.01.21 г.

 

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