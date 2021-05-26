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В шести районах города частично отключено водоснабжение: адреса

В шести районах города частично отключено водоснабжение: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов  Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Софиевская (ч/с), пр. Науки (Ленина), 27, 27-б, 29, 29-а, 31, 31-а,б,в до 20:00 26.05.21 г.; пр. Победы, 68, 68-а до 23:59 26.05.21 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №3, стояк) до 17:00 26.05.21 г.

Киевский район:

пер. Марьяненко, 1 (п. №1) до 17:00 26.05.21 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 240-а (п. №1) до 20:00 26.05.21 г.

Новобаварский район:

пр. Дзюбы, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26.05.21 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 10-а, ул. Танкопия, 8 (п. №5, стояк), 18-а (п. №1)  до 20:00 26.05.21 г.

 

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