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В Шевченково грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Шевченково грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Накануне около 18:00 на станции «Шевченково-Южное» в поселке Шевченково под грузовой поезд попал мужчина: пешеход погиб.

По данным отдела коммуникации ГУНП Харьковской области, поезд двигался от станции «Основа» в направлении станции «Купянск-Сортировочный». Машинист, заметив пересекавшего колеи мужчину, применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

От полученных травм 46-летний житель Шевченковского района скончался на месте.

Движение поездов было приостановлено на 1,5 часа. Информация внесена в ЕРДР по ч.3 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости

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